Koeman verliest zijn eerste Merseyside-derby

Schermutselingen

In de afgelopen kwart eeuw zijn er liefst 21 rode kaarten uitgedeeld tijdens deze derby

Langzaam maar zeker kwamen The Reds vervolgens in de wedstrijd, wat leidde tot een goede kans voor Divock Origi, die vorig seizoen uit deze derby was geschopt door de Argentijnse houthakker Ramino Funes Mori. In de tweede helft had Liverpool, de meest aanvallende ploeg van Engeland, het betere van het spel. Naarmate het duel vorderde werden de overtredingen harder. Dat was geen verrassing. In de afgelopen kwart eeuw zijn er liefst 21 rode kaarten uitgedeeld tijdens deze derby, een record. Daar had er eentje bij kunnen komen voor Evertons Ross Barkley die Jordan Henderson onderuit schoffelde, een actie die leidde tot schermutselingen op het veld.



Everton raakte na een uur spelen verzwakt door het uitvallen van doelman Maarten Stekelenburg, die in botsing was gekomen met Mane. Het duel leek doelpuntloos te eindigen, maar in diep in blessuretijd besloot Daniel Sturridge de stugge Everton-verdediging met een afstandsschot te passeren. De bal belandde op de paal en kwam voor de voeten van een oplettende Mane, die het buitenkansje netjes afmaakte. Het zorgde voor grote commotie, en een veldinvasie van een Everton-fan. Scheidsrechter Mike Dean liet tot in de honderdste minuut doorspelen, maar de thuisploeg wist niet meer langszij te komen. Het bleef nog lang onrustig in Stanley Park.