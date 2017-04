Koeman verliest opnieuw met Everton in Merseyside-derby

In 2014 vertrok Koeman naar Engeland. Daar werd hij trainer van Southampton. Na twee geslaagde seizoenen (zesde en zevende in de Premier League) tekende hij afgelopen zomer een driejarig contract bij Everton. De club is tevreden over zijn coach, al wacht Everton deze eeuw nog steeds op winst bij stadgenoot Liverpool.



Zaterdag zat dat er op Anfield Road ook niet in. De ploeg was gehavend uit de interlandperiode gekomen. Zo liep de Ierse rechtsback Seamus Coleman in het WK-kwalificatieduel van zijn land met Wales een dubbele beenbreuk op na een onbesuisde tackle van Neil Taylor. De Argentijnse verdediger Ramiro Funes Mori blesseerde zich in het duel met Bolivia aan zijn knie en moet worden geopereerd aan zijn meniscus. De Ierse middenvelder James McCarthy leek op de weg terug maar kreeg bij de nationale ploeg opnieuw last van zijn hamstring.

De ploeg van Koeman kwam gehavend uit de interlandperiode