KNVB wil inkrimping eredivisie en titelcompetitie

'Er is nog niets besloten. We zijn volop in gesprek met elkaar', laat Jacco Swart, directeur van de Eredivisie CV, weten. 'In januari gaan we bij alle clubs langs, die hebben al veel ideeën naar voren gebracht. Dat Gijs de Jong zijn mening geeft, is voor zijn rekening. Ik deel die van mij intern met de clubs.'



De Belgische competitie is een van de modellen die bestudeerd wordt. Sinds 2009 spelen de beste zes ploegen daar een nacompetitie om de landstitel. De Deense eredivisie volgt sinds afgelopen zomer in een iets andere opzet dat voorbeeld.



De revenuen die de Belgische eredivisie kan overleggen zijn indrukwekkend. De bezettingsgraad in de stadions is toegenomen en de tv-gelden zijn in stappen vervijfvoudigd. Geclaimd wordt dat ook het niveau is gestegen.