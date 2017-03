KNVB vanmiddag in gesprek met Blind, bondscoach stapt zelf niet op vóór Italië

Parodie op voetbal

Het Nederlands elftal verloor zaterdag van Bulgarije (2-0) en zag zijn kansen op plaatsing voor het WK in Rusland fors slinken, door deze sof in Sofia. Het was juist wat rustiger rond Oranje, maar door deze nieuwe nederlaag is de vraag relevant of bondscoach Danny Blind te handhaven is, nadat hij eerder het EK miste. Blinds voorganger Hiddink is voor veel minder weggestuurd.



De prestaties in de WK-kwalificatiereeks waren tot zaterdag redelijk, maar deze parodie op voetbal sloeg alles, schrijft verslaggever Willem Vissers in zijn wedstrijdverslag. Het spel is angstig, traag en onwennig, gespeend van vertrouwen. Het leek zaterdag in het half gevulde Vasil Levski Stadion alsof de mannen in blauw elkaar voor het eerst zagen. Nederland staat nu vierde in de groep, na Frankrijk, Zweden en Bulgarije.