KNVB ontslaat bondscoach vrouwenelftal Van der Laan

'Weinig vertrouwen'

Wij hebben er te weinig vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het team ook in de laatste fase goed te begeleiden Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB

Van der Laan kwam als speler uit voor clubs als Sparta, FC Twente, ADO Den Haag en FC Dordrecht. De voormalig middenvelder had niet veel ervaring als hoofdtrainer. Hij zat enkele keren als interim-trainer op de bank bij Sparta. Voor hij in september vorig jaar aan de slag ging als opvolger van Roger Reijners was hij hoofdcoach topklasser FC Lisse.



Volkskrant-voetbalverslaggever Willem Vissers sprak onlangs nog de gemotiveerde Van der Laan. 'Hij had er echt nog zin in. Maar ja, er zijn veel wedstrijden verloren in de voorbereiding dus ergens ook wel begrijpelijk dat de KNVB ingrijpt.'



Volgens Vissers moeten ze nu op zoek naar een gerenommeerde naam. 'De meesten komen toch uit het mannenvoetbal. Ze moeten iemand hebben die puur op vrouwenvoetbal gericht is.'



Hij noemt de timing wel wat slecht: 'Dinsdag stond Van der Laan nog vrolijk op de kerstborrel. En nu ligt hij eruit. Natuurlijk komt een ontslag nooit goed uit, maar dit is wel extra zuur.'