Knegt neemt 'beetje revanche' met goud op relay

Knegt werd onder druk van de Hongaren naar achteren gedwongen. In een poging om daarna in de laatste ronde nog op te schuiven ging de wereldrecordhouder volgens de scheidsrechters in de fout en kreeg hij een penalty. In zijn ogen, en in die van bondscoach Otter, was die onterecht en hadden juist de Hongaren een straf verdiend. 'Dit was een shitshow', oordeelde de coach.



Maar in het shorttrack is er geen tijd om te kniezen. De afstanden volgen elkaar in rap tempo op. Knegt wiste de teleurstelling over de 1.500 meter snel uit en haalde binnen twee uur zijn gram op de 500 meter. Hoewel hij van nature niet zo'n sprinter is, reed hij op die afstand overtuigend naar de zege.



Omdat afgelopen weekeinde voor het eerst de afstandszeges door de internationale schaatsbond ISU ook als officiële titels werden erkend, werd Knegt zo de eerste Europees kampioen op de 500 meter. Maar omdat het allroundklassement over vier afstanden bij de rijders nog altijd in veel hoger aanzien staat, was het belangrijker dat hij met zijn zege opschoof naar de tweede plaats in de tussenstand.