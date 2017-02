Klokkenluiderszaak Lance Armstrong voor rechter: schadeclaim 100 miljoen dollar

Armstrong 'credits' geven voor de voordelen die zijn gebruik van prestatiebevorderende heeft opgeleverd, kan worden gezien als een onrechtvaardige beloning voor het succesvol verborgen houden van zijn dopinggebruik Oordeel federale rechter

Het overheidsbedrijf US Postal was tussen 1999 en 2004 hoofdsponsor van Armstrong en investeerde gemeenschapsgeld in de ploeg van de Amerikaan en zijn Belgische ploegleider Johan Bruyneel. Het ging om zeker 32 miljoen dollar, zo blijkt uit rechtbankpapieren ingezien door persbureau AP. Daarvan ging 13,5 miljoen naar Lance Armstrong.



Als in de civiele fraudezaak kan worden aangetoond dat Armstrong en zijn handlangers de overheid bewust hebben misleid, heeft de eisende partij volgens de Amerikaanse wetgeving recht op een schadevergoeding van drie keer het geïnvesteerde bedrag. Dat komt neer op bijna 100 miljoen dollar (zo'n 95 miljoen euro). De overheid en Landis zijn samen de eisende partij.



De advocaten van Armstrong probeerden de zaak tegen te houden met het argument dat de sponsordeal van de US Postal-ploeg meer geld heeft opgeleverd dan hij heeft gekost. Uit onderzoek bleek eerder dat de wielerploeg tussen 2001 en 2004 voor 106 miljoen aan publiciteit had gegenereerd: 30 miljoen in 2001, 29 miljoen in 2002, 24 miljoen in 2003 en 26,5 in 2004.



'Maar Armstrong 'credits' geven voor de voordelen die zijn gebruik van prestatiebevorderende heeft opgeleverd, kan worden gezien als een onrechtvaardige beloning voor het succesvol verborgen houden van zijn dopinggebruik', was het oordeel van de federale rechter in Washington.



Floyd Landis, zelf ook voormalig Tourwinnaar die zijn gele trui moest inleveren vanwege het gebruik van verboden middelen, spande de zaak tegen zijn voormalige kopman al in 2010 aan. Pas drie jaar later voegde de Amerikaanse overheid zich bij de civiele procedure tegen de Texaan, nadat hij bij Oprah Winfrey had opgebiecht jarenlang en op grote schaal tal van verboden middelen had gebruikt.