Klaassen maakt enige treffer in slordig duel tussen Vitesse en Ajax

Zo verhoogde Ajax de druk op Feyenoord, dat nu moet zien te winnen bij ADO om de voordelige marge van vijf punten te behouden.



Het was op zijn aardigst gezegd een fysiek interessant duel. Met veel sterke verdedigende acties. Het gebrek aan accuratesse was echter schrijnend. Gevolg: de eerste helft van de eerste helft creëerden beide ploegen hoegenaamd niets.



Ronduit irritant was het vele balverlies van spelers als Nakamba, Veltman, Diks en Traoré. Ajax leek de trip naar Warschau in het kader van het Europa League-treffen met Legia Warschau nog in de benen te hebben, Vitesse stak lang teveel energie in de verkeerde zaken uitmondend in omslachtig gedribbel, slordige breedtepasses en nodeloos appelleren bij scheidsrechter Blom.