Klaassen: 'Een finale met Ajax, dat is toch mooi? Ik heb er niet zoveel woorden voor.'

Peter Bosz: 'Eerste helft was geweldig.'

Peter Bosz vond dat Ajax het zichzelf onnodig moeilijk had gemaakt. De trainer had genoten van zijn team in de eerste helft. 'We speelden geweldig, maar twee minuten voor rust gaat alles mis', refereerde hij tegenovert RTL 7 aan de twee doelpunten die Lyon kort voor de pauze maakte.



'In de rust heb ik gezegd dat mijn spelers niet in paniek moesten raken. Lyon moest nog altijd twee keer scoren om een verlenging af te dwingen.'



Bosz vindt dat Ajax, gezien over twee wedstrijden, de terechte finalist is. 'Ik ben blij dat we Manchester United treffen. Het is een geweldig affiche. We gaan kijken of we echt historie kunnen schrijven. Een finale speel je om te winnen.'