Kjeld Nuis, de onstuitbare gouddelver, sluit seizoen in stijl af bij wereldbekerfinale

De totaalzege, de Grand World Cup, is in 2012 door de internationale schaatsbond ISU in het leven geroepen om de wereldbekerserie extra glans te geven. De bond hing er een flinke geldprijs aan: 20 duizend dollar plus een elektrische scooter. Vijf jaar later is de scooter er niet meer bij, maar de 20duizend dollar (18.700 euro) is blijven staan. Dat is evenveel als de winnaar van het WK allround ontvangt en daarmee de hoogste premie binnen het langebaanschaatsen.



Voor Nuis was het de derde keer dat hij het overkoepelende klassement op zijn naam schreef, na 2012 en 2016. Hij is daarmee de best verdienende Nederlander in de wereldbeker. Het prijzengeld van de klassementen en de acht wedstrijden die hij deze winter won komt bij elkaar uit op ruim 55 duizend euro.



Toch was Nuis niet de grootste gouddelver. Die eer ging naar Heather Bergsma. De Amerikaanse echtgenote van de Nederlandse stayer Jorrit Bergsma won net als Nuis de 1.000 en 1.500 meter, de bijbehorende klassementen en het overkoepelende klassement. Zij scoorde daarnaast ook nog op de 500 meter. Alles opgeteld verdiende ze zij deze winter meer dan 65 duizend euro in de wereldbeker.



Ondanks het financiële gewicht is de Grand World Cup niet uitgegroeid tot een prijs met de status van een wereldkampioenschap. Het finaleweekeinde, waarin die titelstrijd wordt beslist, is dat evenmin. De wereldkampioenen allround van een week eerder, Sven Kramer en Ireen Wüst, lieten de wedstrijd in Stavanger links liggen. Voor Kramer en Wüst is het prijzengeld van ondergeschikt belang.