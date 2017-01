Kjeld Nuis breekt baanrecord en wint 1000 meter in Berlijn

Het resultaat over tweeënhalve ronde was 1.08,25. Nuis won er de Duitse wereldbekerwedstrijd mee en zeulde vervolgens met een foeilelijke trofee door de catacomben. Het chromen geval, met een voet van marmer, droeg de titel: Bahnrekord. Zijn vader kreeg 'm mee, voor de prijzenkast op de overloop van het ouderlijk huis in Zoeterwoude-Rijndijk, opgebouwd uit Billy-elementen van Ikea.



'Het is mijn derde van dit seizoen', meldde Nuis over zijn Berlijnse baanrecord. Eerder pakte hij toptijden in Harbin en Nagano. Vorig jaar greep de Nederlander ook een ander begeerd baanrecord, dat van Inzell (1.08,31). De enige die hij eigenlijk wel heel graag zou hebben is de toptijd van Heerenveen. Die heeft hij aan de Rus Pavel Koelizjnikov moeten laten: 1.08,16.