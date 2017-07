Kittel pakt vierde etappezege in Tour, Groenewegen derde

'Marcel Kittel is wel heel sterk', zei Groenewegen na de sprint. Dat was uiteindelijk de perfecte analyse van de etappe. Want ook deze rit draaide om de massasprint. De vlucht van Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) en Yoann Offredo (Wanty) kan met een bijzin afgedaan worden.



In die sprint was het de ploeg van André Greipel die al vroeg het tempo opvoerde. Maar uiteindelijk kon de Duitser van Lotto-Soudal geen rol spelen in de finale.



Nee, daar was het Kittel, opvallend in zijn groene trui, die opnieuw liet zien veel sterker te zijn dan de rest. Op bijna verslagen positie kwam hij de laatste bocht door, maar in het wiel van Fortuneo-sprinter McClay kwam hij in de laatste honderd meter over de rest van de sprinters heen.