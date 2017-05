Kiki Bertens panikeert te snel in Madrid en verliest

Sevastova haalde de vaart uit het spel van Bertens en benadrukte tevens het mindere voetenwerk van haar tegenstander

Er had meer ingezeten, aldus Sluiter. Hij verbaasde zich over de negatieve gevoelens bij Bertens. 'Tot 4-3 was er niets aan de hand. Als je een bovenliggende partij moest aanwijzen, was het Bertens. Maar zo beleefde zij het zelf niet. Twee games later zei Kiki dat ze geen idee had wat ze moest doen. Het duidde op paniek, terwijl dat niet nodig was. Het was voor Kiki opnieuw een gevecht met zichzelf.'



In de tweede set had Sluiter nog een opdracht voor de nummer 1 van Nederland. 'Lieve schat, bewaar het overzicht.' De repliek van Bertens: 'Dat heb ik niet.' Sevastova is een allrounder, die powertennis afwisselt met een lastige slice en geweldige dropshots. Met die wapens haalde ze niet alleen de vaart uit het spel van Bertens, ze benadrukte tevens het mindere voetenwerk van haar tegenstander.