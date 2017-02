Kiki Bertens bereikt haar hoogste ranking tijdens moeizame fase seizoen

Stimulans

Het brengt onbewust toch een bepaalde druk met zich mee Raemon Sluiter, coach

Bij de Australian Open vloog Bertens er al in de eerste ronde uit. Ook bij de WTA-toernooien in het Russische St.Petersburg, Doha en Dubai was de eerste omloop meteen het eindstation. De Fed Cup bracht Bertens evenmin verlossing, als in 2016. Het Nederlandse team verloor met 3-1 van Wit-Rusland, Bertens won alleen haar enkelspel tegen Sasnovich.



Toch staat Bertens nu in de top-20, waardoor ze komende maand bij de Masterstoernooien in Indian Wells en Miami is geplaatst. Ze ziet het nu als een stimulans. Bertens: `Natuurlijk is het een vreemde gedachte dat ik ondanks meerdere nederlagen in de eerste ronde drie plaatsen ben gestegen. Maar ik kan nu mooi zeggen dat ik in de toptwintig sta. Het laat toch zien dat ik hiervoor goed heb gespeeld om zo hoog te komen.'