Kiki Bertens beleeft wedergeboorte op favoriete ondergrond in Rome

Na een moeizaam seizoen met deprimerende nederlagen beleeft Bertens op haar favoriete ondergrond een wedergeboorte. Maria Sjarapova waande zich op gravel vroeger als een `koe op ijs', voor Bertens is gravel een rode loper op weg naar Roland Garros in Parijs. De statistiek voor Bertens dit jaar is veelzeggend. Gravel is haar medicijn, haar fort dat comfort en veiligheid biedt.



Ze incasseerde dit seizoen al 9 nederlagen, op andere baansoorten dan gravel. Op het gemalen baksteen staat Bertens in 2017 al op 11-4 en sinds de zomer van 2016 is de score zelfs 36-9. Op gravel komt haar speltype nu eenmaal het beste tot zijn recht.



Bertens beschikt over een loodzware en gluiperige topspin, waarmee ze elke tegenstander meteen de baan uitdrukt. Met de forehand neemt ze dan initiatief, ook vrijdag in Rome in haar partij tegen Gavrilova, die verrassend routinier Koeznetsova had uitgeschakeld.