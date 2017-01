Kees Kwakman, een multitalent binnen en buiten de lijnen

De hele week stond zijn agenda vol met afspraken. Woensdag: overleg bij L.O.V.E (Lokale Omroep Volendam Edam), waar hij sinds kort een eigen programma (KEES) heeft. Donderdag: analist bij de Africa Cup voor FOX Sports. Zaterdag: opnames KEES en naar FOX. Zondag: te gast bij De Tafel van Kees. Maandag: deskundige in het Sportforum van Langs de Lijn. En dan werkt hij ook nog als analist voor het onlinevoetbalkanaal FC Afkicken.



Zijn kracht? 'Kennis van zaken gecombineerd met een humor', zegt presentator Neal Petersen van FC Afkicken. Als speler van NAC kreeg Kwakman ooit de lachers op zijn hand door een perfecte imitatie van Piet Paulusma te doen. Helemaal hilarisch was zijn parodie op Quincy Promes, die in een filmpje zijn rijkdom toont in een penthouse in Moskou. Kwakman reageerde daarop door een zelfde soort filmpje te maken, maar dan in zijn rijtjeshuis in Volendam.



Onlangs eindigde Kwakman bij de verkiezing van voetbaltwitteraar van het jaar op de tweede plaats. Zijn ster is rijzende. Het is nu soms zo druk dat hij weleens bij zichzelf denkt: wordt dit niet teveel? 'Maar ik vind het ook belangrijk om te investeren in een carrière na het voetbal.'

Kwakman voetbalde voor Volendam, RBC, NAC, FC Augsburg, FC Groningen, Bidvest Wits (Zuid-Afrika) en kwam anderhalf jaar geleden weer terug bij Volendam. 'Ik ben trots op mijn carrière', zegt hij. 'Maar soms denk ik: heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Ik heb waanzinnige aanbiedingen laten lopen uit landen als Moldavië en Australië. Daar denk ik nog weleens aan terug.'



Verdient hij als analist meer dan bij FC Volendam? 'Eh, ik geloof niet dat het de bedoeling is dat ik daarover iets zeg. Maar geld interesseert me echt niet. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.'