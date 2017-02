Kameroen verslaat Egypte in finale Afrika Cup

Kameroen - Egypte: 2-1

Kameroen heeft zondag de Afrika Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Hugo Broos zondag met 2-1 te sterk voor Egypte. Het winnende doelpunt in Libreville in Gabon kwam in de 89e minuut op naam van Vincent Aboubakar. De aanvaller van Besiktas was aan het begin van de tweede helft als invaller in het veld gekomen.