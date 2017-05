Kalme Dumoulin deelt morele dreun uit; 'ik had al het gevoel dat het snel ging'

Hij raasde de laatste zes kilometer op in een tijd die slechts 10 seconden langzamer was dan het tempo waarmee Marco Pantani in de Giro van 1999 omhoog snelde. De piraat greep destijds na kettingproblemen alsnog de zege, enkele dagen later werd hij uit koers genomen met verdachte bloedwaarden. 'Ik had al het gevoel dat het snel ging', zei Dumoulin.



De opdracht was dat hij geen tijd moest verliezen. Maar toen hij een aanval van Quintana pareerde door min of meer zijn eigen tempo vast te houden, met als uitkomst dat hij hem gewoon weer opraapte, bekroop hem het gevoel dat er misschien nog wel meer in zat. Hij besloot vol gas te geven. Nibali moest al vrij snel terrein prijsgeven en in de slotfase zag Quintana tot zijn ontzetting de Nederlander wegrijden.



Het gaf de rozetruidrager misschien wel niet meer vermoede krachten en eerzucht: in de sprint klopte hij ook nog de Rus Ilnoer Zakarin. Daarmee schreef hij alvast weer een passage vaderlandse wielergeschiedenis: na Jan Janssen en Joop Zoetemelk is hij de derde Nederlander die in een leiderstrui een ritzege in een grote ronde bijschrijft. Dumoulin zei dat het hem uiteindelijk in de eerste plaats ook om de overwinning ging. 'Die nemen ze meer niet meer af.'



Quintana likte zijn wonden. Zijn ploeg Movistar had tevergeefs geprobeerd de koers in handen te nemen. 'Dit ging niet zoals verwacht. We hebben gezien hoe sterk de leider is.' Dumoulin is zich bewust van die status. 'De ervaring die ik al heb met het dragen van de leiderstrui, maakt dat ik nu beter ben voorbereid. Ik ben een snelle leerling. Tot nu toe werkt het.' De kalmte waarmee hij koerst en na afloop de loftuitingen in ontvangst neemt, maken indruk onder de volgers van het wielerpeloton. Dumoulin: 'Ik weet wat er allemaal op de drager van de trui afkomt. Iedereen wil foto's, handtekeningen, verklaringen. Het maakt me juist rustig.'



Maar de rust leidt nog niet tot een overdosis aan zelfvertrouwen - de Limburger zoekt het nooit in bluf. Hij bekent dat hij wel wat opziet tegen de slotweek, met reuzen in de Dolomieten en de Alpen als de nog te nemen hindernissen . 'Ik ben nog wel een beetje bang voor wat er komen gaat.' Hij verwees nog maar eens naar de Vuelta van 2015, waarin hij in de slotfase door het ijs zakte. 'Qua klimmen is de Giro nog niet eens halverwege. Quintana en Nibali zijn vaak sterk in de laatste week. Ik moet dat nog bewijzen.'



Bauke Mollema was degene die de slechtste herinneringen aan het heiligdom overhield. Hij had al in de eerste kilometers van de klim moeite om aan te klampen en toen hij over de finish kwam was een duikeling van de derde naar de zesde plaats in het algemeen klassement het resultaat. Hij staat op nu op 4.32. Het rijden van de naar zijn topvorm zoekende Kruijswijk was juist hoopgevend. Hij finishte als negende, op 46 seconden van Dumoulin. Bij LottoNL Jumbo speculeren ze al op een doorzettend herstel in de derde week, doorgaans de periode in de Giro waarin ook hij op zijn sterkst is.