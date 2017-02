Kai Verbij ook met misslag beste van de wereld

De eindscore van Verbij (136.065) betekende de verbetering van het wereldrecord op de sprintvierkamp dat sinds 2013 (WK Salt Lake City) in handen was van Michel Mulder: 136.790 punten. Verbij viel in Calgary op door zijn regelmatige aanpak, tot hij op de slotafstand, de 1.000 meter, in de voorlaatste bocht een hand aan het ijs moest zetten en een seconde verloor op zijn schema.



Verbij wist het weer: vier goede afstanden rijden, dat is het recept voor een wereldtitel. Het is het cliché van een routinier dat Verbij zonder mankeren zichzelf eigen heeft gemaakt. In Calgary voerde hij het voor driekwart secuur uit. Op de vierde afstand, de 1.000 meter, mocht hij 0,99 seconde verliezen op de Noor Lorentzen. Hij liet, door de bijna-val, zestiende liggen. Het werd hem niet fataal in zijn jacht op de titel.



Verbij's wereldtitel op de hooglandbaan van Calgary betekende dat voor de zevende keer een Nederlander wereldkampioen sprint werd. Eerder waren Jan Bos (1998), Erben Wennemars (2004, 2005), Stefan Groothuis (2012) en Michel Mulder (2013, 2014) de beste sprintschaatsers van de wereld.



Verbij, pas 22, werd al jaren aangekondigd als een uniek talent. Hij danst door de bochten. Zijn jonge teamgenoot Dai Dai Ntab verkondigde zondag op NPO radio jaloers te zijn op die bochtentechniek van zijn teamgenoot. Hij zei dat zelf niet te kunnen, zoals ook Ronald Mulder het dansje door de bocht niet schijnt te beheersen.