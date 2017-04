Juventus geeft Barcelona pak slaag in kwartfinale Champions League

Paulo Dybala is in alle opzichten typerend voor Argentinië, het immigratieland bij uitstek. Kleinzoon van een Poolse opa en een Italiaanse oma. Als 17-jarige zijn debuut gemaakt in het Argentijnse profvoetbal, bij Cordoba. Op zijn achttiende verhuisd naar Palermo en in 2015 voor ruim 30 miljoen gekocht door Juventus. Hij is nog geen vaste keus in de nationale ploeg, die op papier zoveel goede aanvallers heeft. En Dybala viert zijn doelpunten op een speciale manier. Hij beeldt een gladiator uit, met zijn duim en wijsvinger van de linkerarm min of meer horizontaal onder de ogen en de rest van de hand naar beneden gedrukt, zodat het een masker lijkt. Zo staat hij op telefoonhoesjes, zo is hij afgebeeld op een groot spandoek in het stadion in Turijn.



Met de gladiator wil hij de strijd benadrukken, de strijd die Juventus aanwendt om eindelijk weer eens de Champions league te winnen. De club, nu getraind door Massimo Allegri, is in de Serie A al jaren vrijwel ongenaakbaar, maar hunkert naar de terugkeer aan de Europese top. De laatste zege in de Champions League dateert van 1996, na de zege op Ajax.