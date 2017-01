Justin Kluivert vertedert in debuut Ajax tegen PEC Zwolle

Gretig

Die penalty had hij overigens pas in de rebound benut, maar het typeert zijn gretigheid. `Ik voetbal vrijuit, of ik nu voor de A1 moet spelen, Jong Ajax of nu voor het eerste elftal', vertelt Kluivert. `Ik was enigszins gespannen tijdens mijn warming-up, maar op het veld was dat gevoel snel verdwenen. Ging ik lekker mijn acties maken.'



Je ziet de schittering in zijn ogen, zoals Patrick die ook als tiener had. Kluivert stapt dus op El Ghazi af en vraagt of hij de penalty mag nemen. Maar El Ghazi staat niet bovenaan het lijstje strafschopnemers. Kluivert, lachend: `En aan Schöne durfde ik het niet te vragen. Nog niet. Bij Jong Ajax kregen we een strafschop na een mooie actie van mij, dan mag ik hem ook opeisen.'