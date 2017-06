Juichen doe je met je hele ziel en zaligheid

Wordt het een verwijzing naar de zwangerschap van zijn vrouw? Een dansje uit Haïti, zoals laatst in de Ronde van Zwitserland? Of toch 'gewoon' een wheelie? Eén ding is zeker: mocht Peter Sagan in de Tour de France een etappe winnen, dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Gewoon doen is saai, vindt hij. Of zoals hij zichzelf ooit hardop afvroeg: 'Waarom zou iemand die wint zich moeten beperken tot de handen in de lucht werpen?