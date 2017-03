Judobond: 'Bij gelijk van Franssen is het hek van de dam'

Buitenland

Tijdens de talloze gesprekken die beide partijen voerden, heeft Franssen overwogen om in de toekomst voor een ander land uit te komen. Maar de bond liet de judoka al direct weten daaraan niet mee te werken. Daardoor moet de Limburgse drie jaar wachten voordat ze de overstap zou kunnen maken. Advocaat Brantjes namens de bond: 'Juul is op dit niveau gekomen door de ondersteuning van de judobond.'



Opmerkelijk is dat twee andere topjudoka's, ondanks de plannen van de bond, de centrale trainingen in Papendal niet hoeven bij te wonen. Kim Polling en Noël van 't End verhuisden vanwege de liefde naar het buitenland, maar mogen blijven uitkomen voor Nederland. Op de vraag van de rechter of ook zij, net als van Franssen wordt geëist, vanaf september fulltime op Papendal moeten trainen, zei technisch directeur Henry Bonnes in eerste instantie ja. Vervolgens trok hij zijn antwoord in. Bonnes: 'Ik was op dat moment niet honderd procent geconcentreerd.'