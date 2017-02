Jorien ter Mors pakt brons op WK sprint

Knap

De verrichting van Ter Mors werd alom als knap beoordeeld. De wonderschaatser van de voorgaande winters - vorig jaar tweemaal wereldkampioen - was dit seizoen nooit echt in vorm. Tweemaal werd zij op cruciale momenten ziek; iets waarnaar zij na het seizoen onderzoek wil laten doen. Voor coach Dennis van der Gun (Afterpay/iSkate) werd het puzzelen om zijn pupil min of meer fit naar het einde van het schaatsseizoen te laveren.



Het tweetal stak na de WK afstanden de Grote Oceaan over, van Korea naar Canada, om niet weer een zware jetlag te hoeven overwinnen. In Calgary aangekomen ging Ter Mors zich uitleven op de shorttrackbaan. De directe voorbereiding op de WK nam zij relatief los ter hand. Zaterdag en zondag was zij toch beter dan coach Van der Gun had verwacht. 'Ze heeft me hier positief verrast.' Het leidde tot WK-brons.