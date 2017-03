Japanse golfclub buigt voor eisen IOC: vrouwelijke leden zijn toch welkom

Het besluit kwam tot stand na een stemming onder de leden. Een volwaardig lidmaatschap van de Kasumigaseki Country Club was voorbehouden aan mannen. Ook mochten vrouwen niet op zondag golfen. Dit is in strijd met het gelijkwaardigheidsstreven van het IOC.



Vicepresident John Coates van het IOC is blij dat de vereniging het antidiscriminatiebeleid steunt. 'We wilden de leden de kans geven deze verandering zelf door te voeren. Het is hun club en uiteindelijk zijn wij er slechts te gast.' Ook Yoshiro Mori, de baas van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio, reageerde verheugd.



Meer golfclubs wijzigden de afgelopen tijd lidmaatschapsregels die ertoe leidden dat vrouwen werden uitgesloten. Het Schotse Muirfield accepteert sinds vorige week vrouwen, voor het eerst in het 273-jarige bestaan. 80 procent van de leden is voorstander. Muirfield komt door het besluit weer in aanmerking voor de organisatie van het Britse Open.