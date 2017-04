Jans beleeft vreugdeloze terugkeer bij oude liefde

Bij dezen. Ik heb er totaal geen zin in Jans heeft geen ambities om bondscoach te worden

Nog drie duels met PEC en Jans vertrekt naar de KNVB, waar hij zich wederom als docent gaat manifesteren. Het zou pikant zijn als Jans bij de voetbalbond wordt herenigd met Louis van Gaal, met wie hij in de perszaal van FC Groningen een legendarische botsing had. Het was een boksgevecht met woorden, besloten door een kille punchline van Jans. 'En jij bent goed in het kleineren van je collega's.'



Uit onverwachte hoek wordt Jans dit keer in het hart getroffen, als een jochie van de Kids Club van FC Groningen nog een vraag mag stellen. 'Zou u het leuk vinden om bondscoach te worden?' Co Adriaanse noemde Jans in het tv-programma Studio Voetbal een prima kandidaat. Wie met PEC Zwolle de KNVB-beker wint door Ajax in de finale te vernederen (5-1), kan volgens Adriaanse een uitstekend cv overleggen.



Jans heeft zichzelf al afgeserveerd en je ziet zijn gezicht vertrekken. Bondscoach worden? Solliciteren na een pijnlijke 5-1 nederlaag? De timing had niet beroerder gekund. Jans: 'Bij dezen. Ik heb er totaal geen zin in.' En na een diepe zucht: 'Duidelijk hè? Ben ik ook van dat gezeur af.'