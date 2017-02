Jan Smeekens verrassend wereldkampioen op de 500 meter

Het was een verrassend resultaat, want Smeekens' grote jaren leken voorbij. Vorig jaar eindigde hij op de WK als vijftiende. Deze winter begon hij langzaamaan op te krabbelen. Hij werd in de wereldbeker een keer tweede (Nagano) en onlangs, in Berlijn, derde. Zijn coach Jac Orie zei woensdag bij de voorbeschouwingen op het toernooi van Gangneung dat er op Smeekens moest worden gelet, toen alle verhalen over zijn kopmannen Sven Kramer en Nuis gingen. De coach had het goede voorgevoel.



In rit 8 startte Smeekens in de voordelige buitenbaan, waarna hij op de kruising naar zijn Japanse tegenstander Hasegawa kon kruipen. Bij het ingaan van de tweede bocht ging hij bijna over zijn punten, maar hij hield met zijn kittige, van Japanners afgekeken stijl, de vaart erin en reed zichzelf naar de kop van het klassement: 34,58.



Dat was zijn beste tijd ooit op zeeniveau. Daarna was het afwachten. Concurrent Dai Dai Ntab, het jonge talent dat dit seizoen doorbrak, ging na de snelste opening onderuit aan het eind van bocht 2. De Rus Roeslan Moerasjov, de verwachte troonopvolger van Koelizjnikov kon de prognoses niet waarmaken, waarna Smeekens juichend kon opspringen. Hij was wereldkampioen.