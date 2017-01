Jamaicaanse sprinter Carter in beroep tegen dopingstraf

Gisteren werd bekend dat de hele Jamaicaanse sprintploeg nu hun gouden medaille van 2008 moet inleveren. Ook Usain Bolt maakte deel uit van die gouden sprintploeg. De advocaat van Carter, Stuart Stimpson, bevestigde tegenover Reuters de gang naar het CAS.



In de bloed- en urinestalen van de 31-jarige Carter werd het verboden middel methylhexanamine gevonden. Hij was de afgelopen jaren een belangrijke spil in het estafetteteam van Jamaica. Hij was eerste loper tijdens de gouden races op de Spelen van 2008 en 2012 (Londen) en op meerdere WK's.



Ingevroren stalen

In totaal zijn het afgelopen jaar 454 ingevroren stalen van sporters die actief waren op de Spelen van Peking opnieuw getest. Behalve Carter werd ook de Russin Tatjana Lebedeva na de hertest op doping betrapt. Zij moet haar zilveren medailles afstaan die zij in Peking had gewonnen bij het verspringen en het hink-stap-springen.