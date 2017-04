Jamaicaanse atleten niet geschorst ondanks vondst kleine hoeveelheden doping

Het is misschien niet de koninklijke weg, maar deze keuze is wel in het belang van de sporters Herman Ram, Dopingautoriteit

'Het is misschien niet de koninklijke weg', zegt Ram, 'maar deze keuze is wel in het belang van de sporters.' Als het Wada de eigen regels had gevolgd, hadden tientallen sporters zich in verschillende landen moeten verantwoorden voor hun eetgedrag van jaren geleden. Dat had volgens Ram veel onterechte schorsingen kunnen opleveren wegens het onbegrip bij tuchtrechters over de nuances van de vleesvervuiling.



Ram vindt deze zaken niet vergelijkbaar met die van voormalig Tour de France-winnaar Alberto Contador. Bij de Spaanse coureur werd in 2010 een minuscule hoeveelheid clenbuterol (50 picogram) aangetroffen in zijn urine. Hij werd twee jaar geschorst. Dat vlees was niet afkomstig uit Mexico of China, maar uit Spanje. Van dat land stond volgens Ram niet vast dat clenbuterol in de vleesindustrie veel is gebruikt.



In Nederland is mountainbiker Rudi van Houts in 2011 vrijgesproken na een positieve test op clenbuterol. Hij wist volgens Ram na een gedetailleerde reconstructie van zijn eetpatroon overtuigend aan te tonen dat hij in Mexico vervuild vlees moet hebben gegeten. De renner werd daarbij geholpen door de Dopingautoriteit. Anders dan vaak wordt gedacht, werkt die instantie niet als aanklager. Een van de taken is het objectief informeren van tuchtrechters.