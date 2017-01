Jaap Stams Reading verliest kansloos van Manchester United

Na een kwartier lag het tweede doelpunt erin, gemaakt door Anthony Martial na een combinatie met Rooney. Vanaf de zijlijn kreeg Stam vloekend en gebarend toe, een afstraffing vrezend. Hij had geweigerd om speciaal voor deze wedstrijd een muur op te trekken voor het doel en maande zijn spelers vooruit. Nadat United gas had teruggenomen kregen de bezoekers enkele kansen, maar dat leverde niets op. De Mancunians beschouwden de wedstrijd inmiddels als een training.



Met name Marcus Rashford miste enkele grote mogelijkheden. Het supertalent greep in de tweede helft wel zijn kansen. Een kwartier voor tijd maakte hij een formidabele pass van Michael Carrick af en even later profiteerde hij van een afzichtelijk-komische blunder van Al-Habsi, die een tikje terug van Liam Moore liet lopen. Voor Manchester United, dat voor het eerst in de geschiedenis de FA Cup met succes wil verdedigen, is het alweer de achtste zege op rij. Jaap Stam kan zich met Reading nu richten op promotie naar de Premier League - en een terugkeer naar Old Trafford.