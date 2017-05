Jaap Stam verliest met Reading 'wedstrijd van 195 miljoen' en loopt promotie mis

Aan elkaar gewaagd

In Engeland kreeg Stam alom lof voor 'de Hollandse manier' van spelen Strafschoppen moesten de beslissing brengen. © REUTERS

Voor Stam is het een grote teleurstelling. Met aanvallend voetbal waren The Royals op de derde plek van de Championship geëindigd, een enorme verbetering na de 17de en 19de plekken in de twee jaren daarvoor.



Stams eigen ervaring als manager was beperkt gebleven tot het assistentschap bij PEC Zwolle en het coachen van het belofteteam van Ajax. In Engeland kreeg de ambitieuze Kampenaar alom lof voor 'de Hollandse manier' van spelen bij de blauw-witten die eerder dit seizoen bekerwedstrijden speelden - en verloren - bij Arsenal en Manchester United.



Tegen Huddersfield Town was Reading, dat in 2013 uit de Premier League was gevallen, licht favoriet omdat het twee plekken hoger was geëindigd. In de praktijk deden ze weinig voor elkaar onder. In de competitie eindigden de onderlinge wedstrijden in een 1-0-zege voor de thuisclub.