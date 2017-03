Jørgensen: een dodelijk effectief wapen op weg naar de Coolsingel

Jørgensen scoorde zondag driemaal in de eclatante 5-2-zege op AZ, maar afficheerde het enige doelpunt van aanvoerder Kuijt als het fraaiste. Jørgensen trapte een strafschop binnen, maar had die nooit opgeëist als Kuijt niet al gewisseld was. Verschrikt: 'No way!'



Zulke betuigingen van respect doen Kuijt goed. Zowel positioneel als publicitair staat hij in de schaduw van de veelscorende Jørgensen, terwijl Kuijt niet altijd basisspeler meer is.