Italiaanse wielrenner Scarponi (37) omgekomen bij verkeersongeval

'Dit is een tragedie die te groot is om geschreven te worden', schrijft wielerploeg Astana in een persbericht. 'Onze renner is deze ochtend overleden nadat hij tijdens de training aangereden werd door een busje. Michele laat een vrouw en twee kinderen na.'



Scarponi won maandag nog de eerste etappe van de Ronde van de Alpen (voorheen Ronde van Trentino). Die meerdaagse koers eindigde vrijdag. 'Na de Ronde van de Alpen keerde hij met de auto terug naar huis en 's avonds was hij bij zijn familie. Zaterdagochtend vertrok hij voor een trainingsritje en toen sloeg het noodlot toe. We moeten afscheid nemen van een groot kampioen en een geweldig man, die altijd lachte. Hij was een fantastisch persoon voor iedereen in het team', schrijft Astana.



Scarponi zou volgende maand tijdens de Ronde van Italië de kopman van Astana zijn. Hij was aangewezen als vervanger van Fabio Aru, die vanwege een knieblessure de honderdste editie van de Giro moet laten schieten. Scarponi won de Italiaanse etappekoers in 2011. In 2012 en 2013 eindigde hij als vierde.