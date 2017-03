Is Yuri van Gelder ooit nog welkom bij het Nederlands team?

Geen ruimte

Wevers naar EK Olympisch kampioene balkturnen, Sanne Wevers, gaat in april op jacht naar haar eerste Europese titel. Zij staat ingeschreven voor de EK in Cluj (Roemenië). Haar tweelingzus Lieke heeft rust genomen. Uit de olympische ploeg van vijf zijn Céline van Gerner en Vera van Pol ook niet beschikbaar. Eythora Thorsdottir, negende op de Spelen op de individuele meerkamp, geldt wel als een kanshebber op eremetaal in Roemenië. Bij de mannen ontbreken Yuri van Gelder en Epke Zonderland. Ons hoofddoel is een team op de Olympische Spelen Van Bokhoven

Van Bokhoven, tot diens wegzending van de Spelen de persoonlijke coach van Van Gelder, zei dat hij nauwelijks ruimte ziet voor een individueel traject zoals Van Gelder dat in het verleden aflegde. Onder bondscoach Fenner werd de ringenturner bij de WK van 2014 in China en het olympische kwalificatietoernooi (OKT) van 2016 te Rio ook al thuis gelaten. Zijn inbreng in een teamresultaat, met een aantal volledige zeskampen, werd te gering geacht.



Van Bokhoven: 'Dus deze aanpak is niet nieuw. Ik volg de Fenner-lijn. De vraag is of we, binnen ons teamtraject, nog ruimte moeten maken voor pure specialisten. We moeten afwachten of dat nog een haalbare kaart is. Ons hoofddoel is een team op de Olympische Spelen.'



Dat team zou in Japan twee medailles moeten halen, is de hoge ambitie van Van Bokhoven. In dat verband zou een verlenging van de loopbaan van de olympisch rekstokkampioen 2012, Epke Zonderland, een uitkomst zijn. Hij turnt drie toestellen en zou bij de kwalificatie in 2019, bij de WK in Stuttgart, een halve teamspeler kunnen zijn. Daar worden nog vijf turners toegelaten die voor drie volledige resultaten per toestel moeten zorgen.



In dat hele kwalificatieverhaal is er voor van Gelder nog een eigen hoofdstukje, als hij individueel alle World Cups zou aflopen en het eindklassement van ringen in de jaren 2018 en 2019 zou winnen. Van Bokhoven calculeerde dinsdag de kosten van zo'n trektocht over de wereld, acht wedstrijden per jaar, op 60-à 70 mille. Hij zei dat kostbare geld (voor turner, trainer, fysiotherapeut en jurylid) liever aan zijn teamtraject te besteden.