Is hockeycarrière Naomi Van As zondag al voorbij?

Bij verlies tegen Amsterdam valt Laren buiten de playoffs

artikelHockeyster Naomi van As was na de Spelen van Rio al gestopt als international en beëindigt na dit seizoen ook haar carrière bij Laren. Het kan zondag abrupt zijn afgelopen voor de 33-jarige middenvelder als Laren, vijfde in de hoofdklasse, in de laatste competitieronde verliest van Amsterdam. In dat geval valt Laren buiten de play-offs. 'Ik volg altijd mijn gevoel', aldus Van As, in een videoboodschap op de site van De Telegraaf.