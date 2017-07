Is een saaie etappe om naar te kijken ook saai voor renners?

Een tikje op de rechterbil en er dan links langs fietsen. Roy Curvers, ervaren coureur van Sunweb, grinnikt als-ie vertelt wat de meest gemaakte grap is in het peloton. 'Ha, een beetje kinderachtig. Maar ja, je moet iets als je uren lang in zo'n peloton zit.'



Want wat doet een renner de hele dag in een lange vlakke etappe? Voor de Sunweb-ploeg is de taak duidelijk in die etappes: zorgen dat ze hun sprinter Michael Matthews zo veel mogelijk uit de wind houden.