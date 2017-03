Is Blind de slechtste bondscoach die Oranje ooit heeft gehad?

Over die conclusie valt te discussiëren. Blind houdt nog vier bondscoaches onder zich (sinds de invoering van het betaald voetbal) als puur gekeken wordt naar het puntengemiddelde per wedstrijd. Hij scoorde in zeventien wedstrijden gemiddeld 1,411 punten. Alleen Elek Schwartz (1,408 punt per wedstrijd), Jan Zwartkruis (1,37), zijn voorganger Guus Hiddink (1,30) en George Kessler (1,29) deden het nog iets minder. (In deze cijfers zijn de bondscoaches die minder dan tien duels in de dug-out zaten buiten beschouwing gelaten.)



Blind is ook niet de enige bondscoach onder wiens verantwoordelijkheid Oranje twee eindtoernooien is misgelopen (ervan uitgaande dat het WK van 2018 niet worden gehaald). Onder Kessler faalde het Nederlands elftal in de kwalificatiereeksen voor het EK'68 en het WK'70. Onder Schwartz ontbrak Oranje zelfs op drie eindronden: het WK'58, het WK'62 en EK '64. Moet gezegd: toen Schwartz bondscoach was, zat Nederland wat talent betreft in een ongekend dal tussen de gloriedagen van Faas Wilkes en Kees Rijvers (jaren'40-'50) en die van Johan Cruijff en Willem van Hanegem (jaren '60-'70).