Ireen Wüst wint 500 meter op EK-allround in Thialf

Vijfvoudig kampioene Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met de vijfde tijd (40,18). Yvonne Nauta belandde met 40,82 op de dertiende plek.



Later op vrijdagavond staat voor de allroundsters nog de 3000 meter op het programma. Met de 1500 meter op zaterdagochtend en de 5000 meter op zaterdagmiddag is het toernooi in amper twintig uur alweer voorbij. Vorig jaar reed Wüst bij de EK allround in Minsk een tijd van 39,90.



Daarmee was ze toen als nummer drie op die afstand slechts 0,08 seconde sneller dan Sablikova. Door die geringe marge kon de kopvrouw van Justlease.nl later in het toernooi de stayer uit Tsjechië niet meer van de titel afhouden. Wüst moest toen met zilver genoegen nemen na drie keer EK-goud op rij.