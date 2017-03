Ireen Wüst sluit eerste dag WK allround als tweede af

Zwaarder dan gedacht

Voor het eerst in mijn carrière zakte dat bandje af. Ik had hem ineens in mijn hand.

In het kielzog van Takagi, die in 38,15 naar een persoonlijk record sprintte, reed Wüst een prima 500 meter. Ze kwam tot 38,82, een tijd die haar het vertrouwen gaf dat ze op de 3 kilometer onder de vier minuten moest kunnen duiken.



'Het bleek iets zwaarder te zijn dan ik dacht', gaf Wüst na afloop toe. Ze moest genoegen nemen met 4.03,71. Martina Sablikova, die een matige 500 meter had gereden won de afstand in 4.02,21.



Net als op de 500 meter was Wüst bijna in de problemen gekomen. Niet door een kruising, maar omdat ze haar armbandje had afgegooid. 'Voor het eerst in mijn carrière zakte dat bandje af. Ik had hem ineens in mijn hand. Ik wilde niet nog twee ronden met een bandje in mijn hand rondrijden en gooide hem weg.'



Meteen nadat ze het ding naar de buitenkant van de baan had gegooid herinnerde ze zich de tien kilometer van Bob de Jong op de NK afstanden van vorig jaar. Bij de laatste 10 kilometer uit zijn profloopbaan had de stayer zijn armbandje ook weggegooid en werd door de onverbiddelijke jury gediskwalificeerd. 'Daar heb ik dat laatste rondje wel even aan gedacht.'