Ireen Wüst pakt wereldtitel op 3000 meter terug

Wüst reed de 3.000 meters in haar gebruikelijke aanpak. Ze knalde ervandoor bij het startschot en legde een serie uiterst snelle ronden op het ijs van Gangneung. Haar eerste volle ronde was zelfs onder de 30 seconden. Daarna volgden twee 30'ers, gevolgd door twee 31'ers. In de slotfase was er verval in rondetijden maar voor Sablikova werd de lat juist te hoog gelegd. Zij kon het gat dat maximaal 2,59 seconden bedroeg niet dichten.



Voor Wüst was het de derde wereldtitel op de 3 kilometer uit haar carrière. Eerder was ze 's werelds beste op die afstand in 2011 (Inzell) en 2013 (Sotsji). In dezelfde discipline, die in het vrouwenschaatsen voor stayers is voorbestemd, werd de Nederlandse rijdster ook tweemaal Olympisch kampioen. Zeker met die laatste twee verrichtingen mag Wüst de 3 kilometer wel tot haar sterkste nummer benoemen.