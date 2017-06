IOC-voorzitter Bach vindt nu toch dat Rusland gestraft moet worden voor dopingprogramma

Analyse: IOC vs. WADA Het IOC en WADA houden zich vast aan de regels en wijzen naar elkaar, terwijl de wereld had gehoopt op een groots gebaar in de Russische dopingzaak.

Onderzoeker Richard McLaren kwam in aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vorige zomer met een vernietigend rapport waarin stond dat in Rusland jarenlang sprake was van een systematisch door de staat georganiseerd dopingprogramma.



In het rapport, in opdracht van het wereldantidopingbureau WADA, erkende de toenmalige directeur van het dopinglaboratorium Grigory Rodsjenkov dat hij tientallen Russische atleten voorzag van een cocktail met daarin drie prestatiebevorderende middelen. Rodsjenkov was tijdens de Olympische Winterspelen van Sotsji verantwoordelijk voor het testen van de atleten.



De NADO, een verzameling van negentien nationale antidopingautoriteiten, deed na de publicatie van het onderzoek een oproep om Russische sporters uit te sluiten van alle internationale sportwedstrijden. 'Het wijdverbreide dopinggebruik door de Russen mag niet zonder consequenties blijven', zei Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingwaakhond.



Maar het IOC, met Bach voorop, gaf geen gehoor aan de oproep van internationale sportbonden en dopingautoriteiten om de Russen uit te sluiten voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. 'Zero tolerance' ten aanzien van verboden middelen is formeel de lijn van het IOC, maar dat bleek in de praktijk een stuk lastiger te handhaven.



In aanloop naar de Spelen van Rio liet het IOC het individuele recht voorgaan op de straf voor het collectief van Rusland. De reden volgens het IOC: een algehele schorsing van de Russen zou juridisch niet houdbaar zijn.



Sinds die uitspraak - Rusland wel, dopingzondaars niet - was er veel kritiek op IOC-voorzitter Thomas Bach. Zo zei Robert Harting, olympisch kampioen discuswerpen: 'Wat mij betreft is hij (Bach) deel van het dopingsysteem, niet van het antidopingsysteem. Ik schaam me voor hem. Ik heb al vaker mijn teleurstelling geuit over Thomas Bach. Maar dit is een nieuw niveau van teleurstelling.'