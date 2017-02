Internationale atletiekfederatie handhaaft schorsing Russische atleten

Neutrale atleten

Hoewel de schorsing voor Rusland niet is opgeheven, biedt de IAAF enkele Russische atleten wel de kans als neutrale atleten uit te komen in buitenlandse wedstrijden. Dit jaar hebben 35 Russen daarvoor toestemming gevraagd. Ze zijn opgenomen in een internationale testgroep. Een speciale commissie bepaalt mede op grond van die testresultaten of ze betrouwbaar genoeg zijn buiten Rusland te mogen sporten.



Bij de EK indoor in Belgrado zullen in elk geval twee Russinnen meedoen. Een van hen is Joelija Stepanova, die 800-meterloopster die met haar onthullingen in een geruchtmakende ARD-documentaire de omvang van doping in Rusland als eerste blootlegde.