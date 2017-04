In tweede helft laait derbygevoel op: Vitesse wint van NEC met 2-1

Vitesse bestreed NEC met zijn eigen wapen: passie en strijd

Plots ontbrandde het duel en was er zowaar iets van een derbysfeer te proeven. Vitesse bestreed NEC met zijn eigen wapen: passie en strijd, terwijl Hyballa zijn verdedigende tactiek overboord gooide en ten aanval trok.



Dat leverde al snel de gelijkmaker op. De pas 17-jarige Kardioglu scoorde op fraaie wijze. De invaller trok vanaf links naar binnen en vond met zijn rechterbeen de verre hoek. De vraag wierp zich op waarom Hyballa niet met dit strijdplan aan de wedstrijd was begonnen?



De bezoekers vochten zich terug in de wedstrijd waren via een kopbal van Grot dichtbij de voorsprong, terwijl aan de andere kant Nathan tot twee keer toe had moeten scoren.



Uiteindelijk won Vitesse toch. Van Wolfswinkel benutte een strafschop nadat een NEC-speler hands had gemaakt in het strafschopgebied. De vreugde en ontlading op de tribunes verraadde het belang van de derby.