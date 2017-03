In Spanje lukt het wel: FC Barcelona vernoemt nieuw jeugdstadion naar Johan Cruijff

Oud-voorzitter overleden

De plechtige herdenking van Cruijff in Barcelona vond

twee dagen later plaats dan gepland vanwege het overlijden van oud-voorzitter Agustí Montal. Hij was de man die Cruijff in 1973 naar Barcelona haalde. Zoon Jordi Cruijff was aanwezig bij de plechtigheid en toonde zich verheugd met het eerbetoon. 'Ik ben ontzettend trots en dankbaar. Mijn vader zou dit zeer gewaardeerd hebben.'



FC Barcelona maakte ook nog bekend dat een deel van het museum van de club zal worden gewijd aan Johan Cruijff. Daar zal in elk geval een shirt van Barcelona met rugnummer 9 dat ooit door Cruijff zelf is gedragen worden getoond. Dat shirt werd zaterdag door de familie van Cruijff aan het museum geschonken. Ook schonk de familie een gouden bal die Cruijff won als beste voetballer van Europa.



Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016 aan de gevolgen van longkanker.