In het voetbal ligt weinig zo gevoelig als clubliefde

De KNVB heeft sinds vorig jaar een nieuwe directeur. Hij heet Gijs de Jong en hij is voetballiefhebber. Hij studeerde bedrijfskunde in Leiden, werkte bij de Amsterdam Arena en trad in 2003 in dienst van de KNVB.



Op de KNVB-site staat verder onder meer dit: 'Gijs de Jong woont met zijn vrouw en drie kinderen in Asten (Noord-Brabant). In zijn vrije tijd zit hij graag op zijn racefiets, trapt hij een balletje met de kinderen in de tuin en kan hij als voetballiefhebber genieten van een mooie pot voetbal in het stadion of op de buis.'



De Jong is nog niet zo bekend als zijn voorganger, Bert van Oostveen, maar dat komt nog wel.