In drie tegen drie is er geen plaats voor ego's

Pionieren

Afgelopen weekeinde was het plein het toepasselijke decor van het derde EK van een sport waarin Nederland al jaren pioniert. In de zaal bij het reguliere vijf tegen vijf-basketbal zijn Nederlandse nationale ploegen kanonvoer. In het drie tegen drie-basketbal is dat anders. De vrouwen werden in juni op het WK in het Franse Nantes vierde. De mannen zelfs tweede.



De spelvariant veroverde in sneltreinvaart de harten van met name bobo's. Amper zeven jaar nadat de basketbalfederatie FIBA drie tegen drie-basketbal officieel als discipline had erkend, werd de olympische status verdiend. Een middagje op de tribune bij het EK maakte snel duidelijk waarom. De spectaculaire basketbalvariant is een perfect instrument in de jacht op de jonge, ongeduldige sportfan.



Want wie zich tijdens het EK wilde vervelen, moest daar flink zijn best voor doen. Het toernooi werd in moordtempo afgewerkt met veertig wedstrijden in drie dagen tijd. Als er even niet werd gespeeld, werd het publiek vermaakt met een freestylebasketballer die allerlei trucjes vertoonde of een dunkwedstrijd tussen de EK-spelers.