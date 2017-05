In de stemming met de beste (en minder geslaagde) Feyenoord-krakers

DJ Paul Elstak - Luv u more

Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik Luv u more van DJ Paul Elstak hoor, springen mij direct de gelukstranen in de ogen. DJ Paul Elstak, de in Den Haag geboren godfather van de happy hardcore, leverde met Luv u more zijn meesterwerk af. Wel eens naar de tekst geluisterd? 'You can make the sun turn purple / you can make the sea turn dirtle / But you know you can never make me love u more'. Of deze: 'Let the rainwoods die / Let the wells run dry / Still you know you can never make me love you more'.



Ik zeg: supermooi.



Nee, ik ben niet sarcastisch als ik zeg dat deze compositie goed in elkaar zit. Het zit hem in de combinatie van schaamteloze voorspelbaarheid - je weet precies wanneer Elstak de beat gaat droppen, na dat snaredrum-roffel-crescendo - en gewiekste ritmische variatie. Lekker toch, die off-beat-pianopartij, en al die synthesizerlaagjes. Elstak gebruikt alleen maar majeurakkoorden, het tempo is hartslagverhogend: alles is gericht op de endorfinekick.



Wat dit lied nou met Feyenoord te maken heeft? Hardcore was populair onder de harde (en minder harde) kern van het Legioen in de eerste helft van de jaren negentig, toen Feyenoord landskampioen werd (1993) en aan de lopende band Amstel Cups won. Ook werd Luv u more gedraaid na de laatste winst op Ajax in competitieverband (de 4-2 in 2012, de wedstrijd van John Guidetti). Zelden ging de tweede ring van het stadion zo hard op en neer.