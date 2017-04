IJshockeyers NHL furieus na verbod op deelname aan de Winterspelen

De beslissing van de NHL komt na een slepend conflict met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over geld. De organisatie moet de Amerikaanse en Canadese competitie drie weken stilleggen voor de Spelen in 2018, wat miljoenen kost. In ruil hiervoor wilde zij bijvoorbeeld topsponsor zijn van de Spelen, een status die bedrijven als Coca-Cola en McDonald's hebben. Het IOC gaat hier niet mee akkoord en wil competities bovendien niet betalen voor hun spelers.



Veel ijshockeyers zien hun olympische droom nu in duigen vallen. De wereldsterren in het ijshockey spelen in de NHL, een competitie van de Verenigde Staten en Canada samen. Toppers als de Amerikaan Patrick Kane en Canadees Sidney Crosby, die de winnende treffer maakte tegen de Verenigde Staten in de finale van de Spelen in 2010, ontbreken volgend jaar in Pyeongchang. Ook niet-Amerikaanse sterren als de Rus Alex Ovechkin en de Zweed Hendrik Lundqvist mogen hun land niet vertegenwoordigen.

'Er ligt een unieke kans voor ons met de Spelen van 2018 en 2022, die allebei in Azië worden gehouden.' Spelersvakbond NHLPA over het verspreiden van de populariteit van ijshockey.