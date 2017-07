Iedereen houdt van Appie, omdat hij Appie is

Abdelhak Nouri is Appie. Appie Nouri, zoals in Appie Happie. Appie Heijn. Appie als koosnaam van integratie. Appie van Ajax, het troetelkind van de club. Appie is de verpersoonlijking van de grenzeloosheid van voetbal. Amsterdammer van Marokkaanse afkomst. Trots op allebei. Held in de dop van 1,70 meter.



Op veld 1 mogen de beste voetballers meedoen, ongeacht van welke kleur ze zijn, welk geloof ze aanhangen. Appie Nouri is een stripheld, maar hij wil meer zijn dan een uit fantasie ontsproten verhaallijn. Appie was druk bezig zich los te weken van de pagina's als het ware, om de wijde wereld van de werkelijkheid in te trekken.