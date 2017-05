Iedere etappe groeit Dumoulin in zijn rol als leider van het klassement

Niet overmoedig worden

Tom Dumoulin houdt het hoofd koel in de etappe van zondag. Wielrenner Tom Dumoulin staat voor een zware week. Maar als het loopt zoals hij heeft bedacht, kan hij het aan. Hij moet zich niet gek laten maken, niet overmoedig worden, was het advies van ploegleider Aike Visbeek

Ook onderweg straalt hij rust uit. De ploeg had gisteren een aanval voorspeld van superdaler Vincenzo Nibali op een lastige afdaling in de slotfase van de etappe. En zie hoe hij op gepaste afstand ergens rond de tiende plek in het peloton in de gaten houdt hoe de Italiaan zijn ploeggenoten voorin de groep met kanshebbers plaatst.



Maar tot een halsbrekende rit bergaf komt het zondag niet. Pas in de laatste kilometers, in de straten van Bergamo, volgt een serieuze ontsnappingspoging, juist als het weer een stukje bergop gaat. Maar als er even een gat ontstaat, heeft de Limburger het passende antwoord: hij rijdt er gewoon heen en eindigt als achtste in een groep van dertien. De Luxemburger Bob Jungels wint de etappe.



Iets eerder in de etappe voegt Dumoulin een dimensie toe aan zijn rol in de Giro: hij straalt nu ook autoriteit uit. Concurrent Nairo Quintana gaat tijdens een afdaling in een bocht onderuit en schuift door het grind. Verderop legt de drager van de roze trui in één handgebaar eventuele ambities van andere kanshebbers droog. 'Dit is geen manier om tijd te winnen van een tegenstander. Ik weet dat soms de race doorgaat, maar dit was een goed moment om de wedstrijd even stil te leggen.' Of hij verwacht dat Quintana hetzelfde zal doen als Dumoulin tegen het asfalt gaat? 'Het zal van de situatie afhangen. Ik verwacht niets.'